Zobozdravnica kmalu v novih prostorih

6.8.2019 | 19:40

Novi prostori za zobozdravstveno dejavnost v Šmarjeti so v severnem delu občinske stavbe. (Foto: L. M., arhiv DL)

Šmarjeta - V občini Šmarješke Toplice se že kar nekaj let spopadajo s pomanjkanjem prostora za zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost v Zdravstveni postaji Šmarjeta. »To so ne nazadnje ugotovile tudi inšpekcije in skladno z najavami sem se takoj lotil reševanja te problematike. Najprej smo uredili vse potrebno za nadaljevanje koncesijskega razmerja v sami zdravstveni dejavnosti in hkrati smo pristopili k reševanju prostorske problematike tako splošnega zdravstva kot zobozdravstva,« je povedal šmarješki župan Marjan Hribar.

Zadovoljno je nadaljeval, da v tem času potekajo najintenzivnejša gradbena dela v severnem delu občinske stavbe, kjer bo od 1. septembra delovala zobozdravstvena ambulanta z najsodobnejšo opremo v novih prostorih, ki se bodo več kot podvojili glede na zdajšnje stanje. »Veseli nas, da nadaljujemo sodelovanje tudi z Nadjo Judež, dr. dent. med., ki ima koncesijo za zobozdravstveno dejavnost,« je poudaril.

Za nove prostore so namenili del od štirih prostorov, ki so v lasti občine in so jih v občinski stavbi imeli za številna društva, ki delujejo v občini, in krajevno organizacijo Rdečega križa. Ta niso bila vseskozi zasedena, je pojasnil Hribar in pridal, da so poskrbeli tudi za društva, tako da njihova dejavnost v nobenem primeru ne bo okrnjena. Adaptacija prostorov bo stala približno 25 tisoč evrov in jo bodo financirali iz občinskega proračuna, sicer pa se bo po županovih besedah dolgoročno investicija povrnila iz naslova najemnin. Opremo zanje bo, kot je dejal, zagotovila zobozdravnica.

Ambulanta družinske medicine bo tako pridobila dodatnih 40 kvadratnih metrov, kar bo med drugim zadoščalo za nemoteno delovanje referenčne ambulante, kar je bil velik problem v preteklosti. S preselitvijo zobozdravstvene ambulante na drugo stran občinske stavbe, ki bo imela tudi svoj vhod, pa bodo poleg prostorskega rešili še en problem.

»Čakalnica za obe ambulanti je bila namreč skupna, tako da so si jo delili zdravi in bolni, ki so prihajali tudi z nalezljivimi boleznimi k zdravnici,« je izpostavil župan Marjan Hribar in še dodal, da sta tako družinska zdravnica Irena Vester kot zobozdravnica Nadja Judež z rešitvijo zadovoljni in imata obe dolgoročne koncesije do leta 2024 oziroma leta 2025.

Članek je bil objavljen v 30. številki Dolenjskega lista z dne 25. julij.

M. Ž.