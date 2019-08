FOTO: Otroški svet tudi letos rekorden

6.8.2019 | 15:30

Tudi letošnji Otroški svet je presegel prejšnje rekorde po obiskanosti, zato ga številni otroci pričakujejo tudi prihodnje poletje. (Foto: DRPD Novo mesto)

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto je letošnje poletje šestnajsto leto zapored organiziralo ustvarjalni počitniški program za otroke. Njihov Otroški svet je štiri julijske tedne v park pred kulturnim centrom Janeza Trdine vsak delovnik v povprečju privabil 110 otrok na dan.

»Očarani smo nad takšnim obiskom in ustvarjalnostjo otrok, saj so se zavzeto lotili vseh naših ustvarjalnih delavnic in med njimi je bilo veliko povratnikov, ki so prihajali skoraj vsaj dan. Kot kaže, smo mestu in staršem ponudili tisto, kar potrebujejo, da prekinejo počitniško varstvo in so se za dve uri dnevno prepustili našim ustvarjalnicam,« je po zaključku povedala strokovna vodja programa Andreja Luštek iz DRPD.

Letos so otroci v senci mestnega parka med drugim izdelovali ladje, dinozavre, čebelnjak, papirnate svetilke, krokodile, ribiške palice, ročne lutke ipd., zadnji dan pa je ustvarjanje dopolnila še poslikava obraza.

»Zagotovo!« je Luštkova odgovorila na vprašanje, ali se bo Otroški svet vrnil tudi prihodnje leto, in dodala, »sicer drži, da število otrok iz leta v leto narašča, in ne vem, do kod lahko še sežemo. A tako obisk kot zanimanje sta velika, saj nas že kakšen mesec ali več prej kličejo na društvo in povprašujejo, ali lahko julija pričakujejo Otoški svet. Tako da se vidimo prihodnje leto!«

M. Martinović,

foto: DRPD Novo mesto

