Nad izvršbe z množico ovadb

6.8.2019 | 12:45

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec svari pred popolno blokado dela občine. (Foto: B. B.)

Županova svetovalka Bernardka Krnc in nova direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar (Foto: B. B.)

Nova občinska finančnica Boža Ojcinger

Šentrupert - Na občini Šentrupert se vse od nastopa nove oblasti bolj kot z rednimi nalogami ukvarjajo s pravnimi zadevami in finančnimi bremeni iz preteklosti.

Kot je na seji občinskega sveta prejšnji teden povedal župan Andrej Martin Kostelec, so v zadnjih mesecih izvršbe proti občini sprožili Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, odvetniška pisarna Avbreht, Zajc in Partnerji, družbi Halo pesek, biomasa, ki od občine terja 650.000 evrov, in GM Kuselj, ki je vložil zahtevek v višini dobrega milijona evrov.

Po ugovorih občine so bile vse izvršbe zavrnjene, za nadaljevanje sodnega postopka oz. tožbo pa se je do zdaj odločila le Osnovna šola dr. Pavla Lunačka, ki vztraja pri poplačilu zneska, ki ji ga je občina obljubila za preplastitev šolskega športnega igrišča. »Ta zadeva se bo vlekla, saj smo mi v tem primeru vložili kazensko ovadbo,« pravi župan Kostelec.

Zaradi sumov nepravilnosti pri prenovi igrišča in naročilu tega posla je občina namreč ovadila nekdanjega šentrupertskega župana Ruperta Goleta, ravnatelja OŠ dr. Pavla Lunačka Jožeta Tratarja, podjetje Lesnina MG oprema in direktorja tega podjetja Boštjana Mencingerja.

Kazensko ovadbo zaradi suma poskusa zlorabe instituta izvršbe so vložili tudi proti družbi Halo beton, biomasa in njenemu direktorju Francu Kuslju, s katerim občina že vrsto let razčiščuje več odprtih zadev, ovadbe na policijo pa so z občine poslali tudi v primeru Polfin.

Kot smo že poročali, družba Polfin iz Ljubljane, ki se je konec leta 2017 z nekdanjim županom Goletom dogovorila za gradnjo medgeneracijskega centra v Šentrupertu, a pozneje od namere odstopila, od občine že nekaj časa terja vračilo varščine v višini 840.000 evrov in obresti, ki so bile v pogodbi z začetka leta 2018 določene v višini kar 12 odst. letno.

Občina Šentrupert, kjer sumijo, da je šlo pri dogovarjanju s Polfinom v resnici za obliko prikritega zadolževanja, je zato v zvezi s to zadevo na policijo vložila dva sklopa kazenskih ovadb. Kot je povedal Kostelec, gre v prvi ovadbi, ki so jo vložili proti nekdanjemu županu Goletu, nekdanji direktorici občinske uprave Mateji Jazbec, nekdanji občinski referentki za proračun in finance Mojci Povhe ter proti podjetju Polfin in njegovemu direktorju Roku Papiču, za sum kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev, zlorabe uradnega položaja in ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Poleg te je občina proti nekdanjemu županu Goletu, nekdanji občinski direktorici Jazbec, Polfinu in njegovemu direktorju Papiču vložila še ovadbo zaradi sumov zlorabe uradnega položaja in oderuštva.

Kot pravi Kastelec, terjatev Polfina v tem trenutku predstavlja največjo grožnjo za nadaljnje poslovanje občine, ki je od prejšnje oblasti podedovala za dobrih 7 milijonov evrov dolgoročnih obveznosti, ki jih bodo predvidoma odplačevali do leta 2033. »Ob koncu leta bi lahko Polfin svoj zahtevek spremenil v izvršbo in v tem primeru bi prišlo do popolne blokade občine. Delo bi se z izjemo zakonsko določenih nalog lahko povsem ustavilo,« opozarja župan.

Zaradi tega je vodstvo občine predstavnike finančnega ministrstva in ministrstva za javno upravo že maja zaprosilo za državno pomoč. Odgovor države je bil, naj se občina obrne na banke, ki pa prezadolženemu Šentrupertu posojila brez državnega poroštva nočejo odobriti.

Občina bo pogovore z državo nadaljevala po dopustih. »Obeti niso dobri, a država se bo prej ali slej morala zavzeti za to zadevo,« je prepričan Kostelec, ki je svetnikom predstavil tudi predlog ukrepov za reševanje finančnih težav. Vanj sodijo nadaljnja racionalizacija porabe občinske uprave, odložitev določenih investicij v komunalno infrastrukturo, nižanje stroškov javnih zavodov, podaljšanje roka za plačilo dobaviteljem s 30 na 60 dni in tudi prodajo javnega podjetja Energetika Šentrupert. O vsem tem bodo svetniki razpravljali na naslednji seji.

Boris Blaić