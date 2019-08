Na evropsko prvenstvo deset kolesarjev Adrie Mobil

6.8.2019 | 17:40

Marko Kump bo zagotovo eden od adutov slovenske posadke na evropskem prvenstvu na Nizozemskem. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Barve Slovenije bo med mladinci, mlajšimi člani in člani na evropskem prvenstvu v Alkmaarju na Nizozemskem, ki bo potekalo od jutri, 7. avgusta, do nedelje, 11. avgusta, zastopalo kar osem kolesarjev Adrie Mobil. Na prvenstvo sicer potujeta še dva kolesarja novomeškega kluba, in sicer Dušan Rajović s srbsko in Fran Miholjević s hrvaško reprezentanco, so sporočili iz Adrie Mobil.

Prvi bo na prvenstvu nastopil debitant mladinec Gal Glivar, in sicer na 22,4 km dolgem kronometru. Prvenstvo se bo zaključilo v nedeljo z dirko članov, na kateri bodo nastopili tudi trije kolesarji Adrie Mobil: Marko Kump, Gašper Katrašnik in David Per. Vsi trije na prvenstvo potujejo z lepo popotnico, saj so vsi trije dosegli zmago na dirkah minuli vikend, so dodali.

"Po višinskih pripravah se počutim super in z optimizmom pričakujem dirko z kolesarji najvišjega ranga. Upam, da izpolnim vse naloge, ki mi bodo dane s strani selektorja, ter da dokažem sebi in ostalim, da se lahko kosam z 'največjimi fanti' kolesarstva," je povedal povratnik v slovensko reprezentanco David Per.

Mladi Gal Glivar pa je strnil svoje misli: "Na evropskem prvenstvu največ pričakujem od sredine vožnje na čas. V petek se bom podredil ekipi, da dosežemo čim boljši rezultat in tako dobimo še prepotrebne točke, ki nas vodijo na svetovno prvenstvo konec septembra."

Slovenija se lahko pohvali s kar nekaj medaljami z evropskih prvenstev, predvsem v nižjih kategorijah. Med drugim sta jih osvojila tudi dva Novomeščana Jure Zrimšek (2002) in Janez Brajkovič (2005).

Ekipo Slovenije sestavljajo:

Mladinke: Metka Mikuž (mebloJOGI PRO-CONCRETE), Tjaša Sušnik (KK Kranj)

Ana Ahačič (KK Kranj) in Nika Jančič (BTC City Ljubljana)

Mladinci: Boštjan Murn, Gal Glivar, Aljaž Colnar (vsi Adria Mobil) in Blaž Avbelj (Ljubljana Migimigi)

Moški do 23 let: Žiga Jerman (Equipe continentale Groupama-FDJ), Tilen Finkšt (Ljubljana Gusto Santic), Aljaž Jarc, Žiga Horvat (oba Adria Mobil) in Nik Čemažar (KK Kranj)

Moški elite (cestna dirka): Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), Luka Pibernik (Bahrain Merida) Marko Kump, David Per, Gašper Katrašnik (vsi tije Adria Mobil) in Matic Grošelj (Ljubljana Gusto Santic)

M. Ž.