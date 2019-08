Bombardier je že »pristal« v Selih

6.8.2019 | 14:00

Sela pri Dolenjskih Toplicah - Kot smo že napovedovali, je topliško podjetje FerroČrtalič v noči s ponedeljka na torek organiziralo izredni prevoz in z brniškega letališča v Dolenjske Toplice pritovorilo potniško letalo. V podjetju so danes zjutraj potrdili, da je prevoz potekal brez težav, letalo pa so včeraj naložili na tri tovorna vozila. Eno od njih je vozilo trup, medtem ko so krila odžagali in jih prav tako pripeljali na Dolenjsko, kjer jih bodo spet privarili na letalo.

Gre za letalo Bombardier CRJ 200ER, ki je zadnjih 17 let prevažalo potnike po ZDA, Mehiki in Sudanu, nato pa se je »upokojilo« in pristalo v hrambi na brniškem letališču. Danes dopoldne so letalo postavljali na parkirišču v neposredni bližini sedeža podjetja v Selih pri Dolenjskih Toplicah, kar je zbudilo precejšnjo pozornost novinarjev in mimoidočih.

Letalo bodo spet skompletirali, nato pa ga bodo uredili zunaj in znotraj. V podjetju računajo, da bo letalo tudi atrakcija za mimoidoče in turiste, čeprav se tega precejšnjega finančnega zalogaja niso lotili zaradi njih.

Družinsko podjetje FerroČrtalič d.o.o., ki že več kot pol stoletja razvija in izdeluje stroje za površinsko obdelavo, med drugim razvija tudi najnaprednejše rešitve za obdelavo površin v letalski industriji. Tako bodo letalo uporabljali za raziskave materialov, delov in komponent ter si tako odločilno pomagali pri razvoju novih inovacij na področju rešitev in tehnologij v letalski industriji.

Kot nam je povedal Sebastian Pelan iz službe marketinga v podjetju, bodo prav gotovo koristno uporabili tudi notranjost letala. Med drugim razmišljajo o ureditvi konferenčne sobe v njegovi notranjosti ali pa tudi o postavitvi razstave o zgodovini podjetja.

B. D. G., foto: Sebastian Pelan/FerroČrtalič

Galerija









































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni neevedni super dejanje in prispevek,samo nevem zakaj, je toliko enakih slik-zgubijo smisel- naveličam se slike klikat,če je toliko enakih ali zelo sličnih?! za pravega tehnika ni noben problem jih odstraniti pred vnosom ! Preglej samo prijavljene komentatorje