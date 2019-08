Tudi ostalo odpadno embalažo bo odpeljal Kostak

6.8.2019 | 21:50

Foto: spletna stran podjetja

Krško - Ministrstvo za okolje in prostor je uspelo poskrbeti še za del nakopičene komunalne odpadne embalaže, ki naj bi jo za račun države odpeljali v skladu z interventnim zakonom. Po pogajanjih je namreč oddalo javno naročilo za prevzem in obdelavo te embalaže iz gorenjske in goriške statistične regije; tudi to bo odpeljal krški Kostak.

Okoljsko ministrstvo je, potem ko po več krogih javnega razpisa ni našlo interesenta za odvoz embalaže iz 71 občin v gorenjski in goriški statistični regiji, izvedlo postopek s pogajanji brez predhodne objave. Pogodbo za prevzem in obdelavo komunalne odpadne embalaže iz dela regije je sklenilo s krškim Kostakom, in sicer v skupni vrednosti slabih 240.000 evrov (brez DDV), razkriva nedavna objava na državnem portalu javnih naročil.

Brez rešitve v primeru komunalne odpadne embalaže tako ostaja le še t. i. sklop C3, ki pokriva del osrednjeslovenske in primorsko-notranjske statistične regije. Za ta del v pogajanjih ministrstvo ni prejelo nobene ponudbe.

Brez rešitve poleg odpadne embalaže v sklopu C3 ostajajo tudi nakopičene odpadne nagrobne sveče po vsej državi.

Ministrstvo išče ponudnike za odvoz in obdelavo nakopičene odpadne embalaže, ki se je po nesoglasjih z družbami za ravnanje z odpadno embalažo do lani nakopičila pri komunalnih podjetjih. V centrih za ravnanje z odpadki so svarili pred okoljsko, požarno in zdravstveno krizo, julija letos je tudi zagorel del odpadkov, predviden za interventni odvoz, na odlagališču Dragonja.

Interventni odvoz sicer poteka na podlagi zakona, ki je bil v DZ sprejet decembra lani. Zakon predvideva, da bo stroške interventnega odvoza pokrila država, ki pa ima možnost ta znesek terjati nazaj od družb za ravnanje z odpadno embalažo. Na podlagi interventnega zakona je bilo za odvoz označenih 13.700 ton odpadne embalaže in 696 ton odpadnih sveč.

Za območje severovzhodne Slovenije je država pogodbo o odvozu embalaže podpisala s podjetjem Cerop, vredna je skoraj 278.000 evrov. Za jugovzhodni del države je pogodba s Kostakom v partnerstvu s celjsko družbo Simbio vredna 274.000 evrov. V sodelovanju z Gorenjem Surovino pa bo Kostak odpeljal tudi odpadno embalažo iz delov zahodnega in osrednjega konca države; samo ta sklop bo z davkom stal 671.000 evrov.

Ob sprejemanju zakona decembra lani je ministrstvo za okolje in prostor ocenjevalo, da bo celoten interventni odvoz nakopičene odpadne embalaže in sveč stal okoli 1,5 milijona evrov.

M. M., STA