Padla z jeza na Krki in ostala ujeta

6.8.2019 | 18:25

ilustrativna slika (Foto: I. V., arhiv DL)

Danes okoli 15.40 je ob Mlinarski poti v Novem mestu na jezu reke Krke oseba zdrsnila in padla v vodo ter obstala ujeta na jezu, poročajo dežurni z ReCO Novo mesto. Z reševanjem so še pred prihodom gasilcev pričeli občani. Gasilci GRC Novo mesto so osebo rešili in prepeljali s čolnom do obale ter jo predali reševalcem. Ti so jo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Iz brežiškega centra dodajajo, da se je nekaj pred 15. uro na avtocesti Drnovo–Čatež ob Savi pred počivališčem Grič zaradi okvare kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pregledali vozilo. Požara ni bilo.

Ob 15.43 se je v naselju Gornje Brezovo na regionalno cesto podrlo drevo. Cesta je bila do odstranitve drevesa zaprta za promet. Za odstranitev ovire je sicer poskrbel dežurni pri cestnem podjetju.

M. M.