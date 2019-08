FOTO: Že 27. vesele angleške počitnice v Taboru Mojca

7.8.2019 | 13:45

Po osvežitev na bazene v Balneo.

Da je na taboru Mojca vse kot mora biti skrbijo (z leve): tajnica društva Maryana Pangre, predsednica društva in vodja tabora Marjeta Ferkolj Smolič ter vodja mentorjev Maruša Derlink. (Foto: M. Ž.)

Delavnica prve pomoči

Dolenjske Toplice - V Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah že od 29. junija odmeva veseli otroški živ žav. Tam v osmih terminih potekajo že 27. vesele angleške počitnice, tokratna vodila tema so gasilci, s čimer so se v Društvu prijateljev mladine Mojca poklonili 150-letnici organiziranega gasilstva v Sloveniji. Ta teden teče šesti termin, prvi in peti pa sta bila namenjena zdravstvenemu letovanju otrok.

Za otroke skrbijo mentorji in njihovi pomočniki, na termin jih je povprečno 21, le pri obeh zdravstvenih jih je še nekoliko več, pa tudi medicinska sestra, ki poskrbi, da vsi otroci redno jemljejo zdravila, če jih imajo, je pojasnila Maruša Derlink, vodja mentorjev.

Pripravijo jim res pester in bogat program, vezano na temo jih obiščejo gasilci, pri tem sodelujejo v vsemi štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi v topliški občini, ki predstavijo svojo opremo, vozila in delo gasilca, nato pa se otroci preizkusijo še v gasilskih delavnicah. Torkovo popoldne je denimo namenjeno športnim dejavnostim, tu so še različne delavnice, tudi prve pomoči, pa jutranja aerobika in joga za otoke, obišče jih čarodej Toni, imajo disco in kino večer, lutke za najmlajše, tekmovanje v tabornem talentu, taborno hišo strahov … Seveda se tudi kopajo, trikrat na teden se odpravijo na bližnje kopališče Balnea, ter izpopolnjujejo svojo angleščino in rešujejo delovni zvezek.

»Smo kot ena velika družina, skrbimo drug za drugega. Več kot nas je različnih, bolj je zanimivo,« je poudarila vodja tabora in predsednica Marjeta Ferkolj Smolič.

M. Ž., Foto: M. Ž., DPM Mojca

