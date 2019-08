Festival dojenja

7.8.2019 | 08:15

Na festivalu je bila priložnost za izmenjavo izkušenj.

Črnomelj - Mnoge mlade mamice se srečajo s težavami pri dojenju, prenekatera pa zaradi tega odneha ter se odloči za alternativo, torej za dodatke oz. adaptirano mleko. A v skupnosti Dojiva se so, tudi zaradi lastnih izkušenj in težav z dojenjem prepričane, da se k takšni rešitvi zateče bistveno manj mamic, če so deležne podpore, nasvetov in spodbude, ki jim pomagajo pri premagovanju začetnih težav in vztrajajo z dojenjem.

Ob mednarodnem dnevu dojenja, ki je bil 1. avgusta, so minulo soboto po slovenskih parkih v 15 krajih pod geslom »Zaupam si« pripravili 6. festival dojenja. Namenjen je bil podpori nosečnicam in doječim mamam, ki se pogosto znajdejo v stiski in z neštetimi vprašanji. Festival so pripravile članice skupnosti Dojiva se, ki so z nasveti, s podporo in spodbudami pomagale že več kot 15.000 mamam. Skupnost vse leto ponuja pomoč v zaprti skupini na facebooku, festival pa je priložnost, da javno spregovorijo o težavah in izzivih materinstva.

Eden od krajev, kjer je potekal festival, je bil tudi Črnomelj. Mame in očetje s svojimi otroki, a tudi stari starši, so se zbrali na Medgeneracijskem vrtu na trati za kulturnim domom. Glavna prostovoljka za pripravo dogodka je bila Urška Šavli, ki so se ji pridružile še prizadevne pomočnice Mihaela Križan, Ana Hanzelj in Simona Laknar Strahinić.

Simon Tomec je pripravil predavanje o vadbi mamic po porodu in praktični prikaz vaj, namenu so predali klopco za dojenje, ves čas pa je med prisotnimi potekal pogovorni krog. Izmenjali so si tudi knjige v okviru akcije Potujoča modrost. Kmetija Klepec in Polona Klančnik sta pripravili hrano, primerno za doječe mamice, ki so tudi same spekle prigrizke in sladice ter pripravile pijačo za spodbujanje nastajanja mleka, ponudile pa so tudi kuharske recepte.

Organizatorice festivala v Črnomlju so bile enotne, da bo festival tudi prihodnje leto in upajo, da bo postal v Beli krajini tradicionalen. Letos so prišli nanj iz vse Bele krajine in celo Belokranjke, ki živijo drugje. Ta projekt pa bodo v Črnomlju nadgradili še z vsakomesečnim srečanjem, ki so mu dali naslov Starši za starše, kjer si bodo izmenjevali izkušnje in mnenja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

