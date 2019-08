Iskalna akcija uspešna, pogrešani v bolnišnici; dim in smrad v trgovini

7.8.2019 | 07:00

Včeraj ob 15.26 uri so na območju Klenovika, občina Škocjan, iskali starejšo osebo. Gasilci PGD Zagrad in Škocjan, vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS za Dolenjsko regijo ter policisti so ob 17.30 osebo našli v gozdu v bližini naselja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dim v trgovini

Ob 19.56 se je v prezračevalnem sistemu v trgovini v Ribnici pojavil dim in smrad po zažganem. Gasilci PGD Ribnica so na kraju s termovizijsko kamero preverili prezračevalne jaške, vendar požara niso našli. Zadimljenje prostore so prezračili. Na kraj je prišel tudi delavec elektro distribucijskega podjetja.

Goreli odpadki

Ob 23.31 je v bližini naselja Kerinov grm, občina Krško, gorel odpadni material na površini približno desetih kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Davi ob 1.25 sta v naselju Trdnjava v Kočevju gorela dva komunalna zabojnika za odpadke. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 13.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Tržnica;

- od 7.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH na izvodu Rožič vrh.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA.

ENadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEVC;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE, TP ŽALOVIČE, TP LAKOTE, TP ŠMARJEŠKI OBRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 10.30 uro na območju TP Ribnica, Gaj in Mala Dolina.

M. K.