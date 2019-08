Zahteven teren bo podaljšal gradnjo vodovoda

7.8.2019 | 10:30

Ilustrativna fotografija

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice se bo zaradi gradnje na zahtevnem terenu najbrž odločila za podaljšanje roka za dokončanje kohezijskega projekta oskrbe Suhe krajine s pitno vodo. Kot je povedal župan Franc Vovk, bodo posodobitev in dograditev topliškega vodovodnega sistema vsekakor končali do konca leta.

Projekt, ki so ga po prvotni časovnici nameravali končali lanskega septembra, so doslej že dvakrat podaljšali. Tokrat težave povzroča nevaren in strm terena na pobočju pri Soteski in povezovanje s sosednjim žužemberškim vodovodnim sistemom. Dela se bodo predvidoma zavlekla kakšen mesec.

Topliška naložba bo skupaj z davkom stala približno 6,6 milijona evrov, od česar bo približno 15 odst. pokrila občina, preostanek pa predstavljajo večinoma kohezijska sredstva. V sklopu gradnje suhokranjskega vodovoda je občina izvedla še za nekaj manj kot 1,4 milijona evrov dodatnih infrastrukturnih naložb, pravi Vovk.

Projekt, ki so ga začeli leta 2016, predvideva gradnjo nekaj manj kot 11 km novih in nekaj več kot 17,5 km nadomestnih vodov, prenovo vodohrana na Cvingerju in gradnjo novega na Drenju, ureditev črpališča Soteska ter gradnjo več reducirnih jaškov in razbremenilnikov.

Topliška občina je poleg tega novo preplastila približno 13.000 kv. metrov cest in drugih površin, uredili so kamnite zložbe in odvodnjavanje ter zgradili pločnike. V vaseh Loška vas, Poljane in Dolnje Sušice so uredili in dogradili kanalizacijo.

Kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo Suhe krajine, pri katerem so se povezale občine Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje, je sicer skupaj vreden 37 milijonov evrov brez DDV.

Sodelujoče občine bodo nekaj manj kot tri četrtine naložbenega denarja dobile iz evropskih virov in od države, naložba pa bo zanesljivo vodooskrbo zagotovila več kot 10.000 prebivalcem petih občin pretežno kraškega območja.

Zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo jim bo z dopolnjevanjem iz izvirov v drugih občinah omogočila tudi v primeru okvar in sušnih obdobij.

B. B.