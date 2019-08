Za upokojence se politika zanima le pred volitvami; V Šentrupertu številne ovadbe; Bo Ribnica kmalu le krajevna skupnost?

7.8.2019 | 17:30

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik je na tradicionalnem regijskem srečanju v Dolenjskih Toplicah opozoril na gmotni položaj upokojencev. »Zelo smo razočarani, ker so pred volitvami vsi kandidati za poslance govorili o upokojencih, medtem ko zdaj, po enem letu, nihče več ne govori o tem,« je med drugim dejal. Podrobneje o tem, na kaj so še opozorili upokojenci, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Je občina Šentrupert pred bankrotom? Vse od nastopa nove oblasti se namreč bolj kot z rednimi nalogami ukvarjajo s pravnimi zadevami in finančnimi bremeni iz preteklosti. Med drugimi so ovadili nekdanjega župana, nekdanjo direktorico uprave, nekdanjo finančnico in ravnatelja osnovne šole. A to še ni vse. Kdo se bo še moral na predlog občine zagovarjati, preberite v Dolenjcu.

Bo občina Ribnica res postala krajevna skupnost občine Kočevje? Na to možnost je opozoril Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora in tudi občinski svetnik v Ribnici. Kaj mu odgovarja kočevski župan Vladimir Prebelič, preverite v Dolenjskem listu, ki poroča tudi o številnih dogodkih iz drugih občin.

