Izsilil motorista, bežal policistom

7.8.2019 | 11:00

V torek dopoldne je 48-letni voznik osebnega avtomobila v Velikih Malencah zaradi nepravilnega vključevanja v promet trčil v 38-letnega motorista. Lažje poškodovanega motorista so oskrbeli v bolnišnici, povzročitelju nesreče pa so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Ni dolgo bežal

Ponoči so črnomaljski policisti med kontrolo prometa v Ručetni vasi ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa znakov policistov ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo in zapeljal s ceste, kjer je z vozilom obstal. Policisti so med postopkom ugotovili, da 36-letneti kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,74 miligrama alkohola. Neregistrirano in nezavarovano opel astro so kršitelju zasegli in mu izdali plačilni nalog ter na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob blagajno

V noči na torek v Šmarjeških Toplicah nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel manjšo blagajno z denarjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1200 evrov.

Prijeli 19 migrantov

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Dolenji Radenci, Križišče in Črnomelj izsledili in prijeli 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Pakistana, šestimi državljani Maroka, državljanom Tunizije, državljanom Afganistana in državljanom Libije še niso zaključeni.

B. B.