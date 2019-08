Na pogorišču bodo gradili

7.8.2019 | 12:55

Požar, ki je na kmetijski šoli izbruhnil 19. februarja, je povzročil ogromno škode. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Center biotehnike in turizma Grm bo ob koncu letošnjega leta ali v začetku naslednjega na mestu, kjer je požar februarja uničil objekt za praktični pouk, začel graditi nadomestno stavbo.

Sprva so imeli v mislih postavitev montažnega objekta, a so se kasneje odločili za večjo in sodobno opremljeno zgradbo, naložba pa bo po besedah direktorja Grma Toneta Hrovata stala približno 2,5 milijona evrov. Zanjo bodo namenili 1,4 milijona evrov priznane zavarovalnine, razliko pa nameravajo pridobiti prek razpisnih sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V novih prostorih bo poleg laboratorija in učilnic prostor še za ustrezna skladišča, za celotno predelavo mleka in predelavo mesa.

Graditi bodo predvidoma začeli v roku pol leta, pogorele prostore z laboratorijem in nekaj učilnicami pa bodo začasno nadomestili s prostori, ki jih med počitnicami sanirajo in urejajo v zgradbi pri šolski kleti. Nadomestni laboratorij in tri učilnice bodo uredili do konca septembra, pouk v novem šolskem letu pa zaradi tega ne bo okrnjen.

V Centru biotehnike in turizma Grm na Sevnem je zagorelo med šolskimi počitnicami 19. februarja letos, požar pa je povzročil kratek stik električne napeljave delovnega stroja. Zagorelo v stranski stavbi šolskega kompleksa, kjer so nekdanjo klavnico za piščance preuredili v sodobne učilnice za predelavo. Tam so lani opremili laboratorij z nekaj stroji in s komorami, ki je v večjem delu pogorel. Uredili in opremili so ga s pomočjo evropskega denarja, za naložbo pa so takrat skupaj odšteli približno pol milijona evrov.

V zgradbi, ki jo je zajel požar, so bile tudi učilnice. Med temi učilnice za predelavo sadja, cvetličarstvo, kletarstvo, žganjekuho in ročna dela, štiri sušilnice, hladilnice s sadjem s tremi sodobnimi komorami in še skladišče goriva s črpalko. Zgorela so tudi učila in drugo gradivo. Škode je bilo za vsaj poldrugi milijon.

B. B.