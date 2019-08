Predsednik danes križari po Dolenjski

7.8.2019 | 14:35

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor, ki je trenutno na dopustu, te dni pešači po Sloveniji. Družbo mu delata sin Luka, tu je še vedno prisotni varnostnik, občasno pa se jim še kdo pridruži. Včeraj in danes, četrti in peti dan pohajkovanja, so se potepali po Beli krajini in Dolenjski. Kot je Predsednik objavil na družbenih omrežjih jih je pot včeraj vodila od Semiča do Vinice, danes pa so ubrali nekoliko krajšo turo od Novega mesta do Dolenjskih Toplic.

B. B.