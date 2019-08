Črnomaljka 500.000. obiskovalka idrijskega rudnika

7.8.2019 | 18:00

Idrija

Danes je bilo v turističnem rudniku Antonijev rov, ki letos zaokroža 25-letnico delovanja in je del Unescove dediščine v Idriji, praznično, saj so zabeležili 500.000. obiskovalca tega najstarejšega turističnega rudnika na Slovenskem. To je Nuša Butala, študentka matematike in informatike iz Črnomlja.

Butala je idrijsko rudniško podzemlje spoznavala v skupini obiskovalcev, ki so se z ogleda rudnika na površje vrnili danes po 11. uri.

Direktorica Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg), pod okrilje katerega sodi tudi Antonijev rov, je "jubilejni" obiskovalki v imenu sodelavcev turističnega rudnika izročila priložnostna darila, in sicer majico z napisom "5000.000. obiskovalec", najnovejšo knjigo o Antonijevem rovu ter vstopnice za dva za obisk še ostalih znamenitosti Unescove dediščine v Idriji ter v Sloveniji, kot so Škocjanske jame in Prazgodovinska kolišča okoli Alp.

Kot je ob tej priložnosti novinarjem povedala prijetno presenečena Črnomaljka, ob nakupu vstopnice seveda ni pričakovala, da bo prav ona postala polmilijonta obiskovalka Antonijevega rova, in to že ob svojem prvem obisku v Idriji, kjer se mudi skupaj s svojim spremljevalcem. Predstavitev v Antonijevem rovu ji je bil tudi sicer zelo všeč, v tem tednu in bližnji prihodnosti pa si želi ogledati vse Unescove znamenitosti v Idriji in Sloveniji, vključene v nagrado, ki jo je danes prejela.

Po besedah direktorice CUDHg Tatjane Dizdarevič Antonijev rov, kjer vodniki obiskovalce popeljejo po 1300 metrov dolgi krožni poti v najstarejšem delu idrijskega rudnika, vsako leto v povprečju obišče okoli 22.000 ljudi. V prihodnje pa bi si to številko želeli dvigniti na 33.000 obiskovalcev letno, kolikor so jih zabeležili v prvih letih odprtja rudnika za obiskovalce. Zavedajo pa se, da letos višjega obiska še ne bodo zabeležili tudi zaradi zapore glavne prometnice v Zali.

Med obiskovalci Antonijevega rova je največ Slovencev, sledijo Italijani, Nemci, Avstrijci, Nizozemci in Francozi, zabeležili pa so tudi obiskovalce iz Nove Zelandije, Namibije in Južne Afrike. V 25 letih so v Antonijevem rovu gostili tudi vrsto obiskov visokih protokolarnih gostov, politikov, kulturnikov iz tujih držav ter predsednikov, ministrov in drugih javnih osebnosti iz domovine.

B. B.