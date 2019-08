Motorist s ceste, gorela omarica

7.8.2019 | 18:40

Ilustrativna fotografija

Okoli poldneva je na cesti Dvor—Lašče, občina Žužemberk, padel motorist in z motorjem zdrsnil s cestišča. Gasilci PGD Žužemberk so do prihoda policistov usmerjali promet in do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto nudili pomoč poškodovanemu, ki so ga reševalci oskrbeli na kraju.

Okoli 8. ure je v naselju Gorica, občina Krško, gorela elektro omarica. Požar na omarici je pogasil lastnik, gasilci PGE Krško pa so zavarovali kraj dogodka in pregledali okolico. Obveščen je bil dežurni delavec Elektro Celje.

Ob 17.26 so na Cesti Krških žrtev v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

B. B.