Spet gorelo na Tanči Gori

8.8.2019 | 07:00

Sinoči ob 22.16 je na Tanči Gori, občina Črnomelj, gorel lesen objekt velikosti 25 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Tanča Gora in Dragatuš so požar omejili in pogasili. Objekt je v celoti uničen.

Na Tanči Gori je gorelo tudi minulo soboto.

Gorela elektro omarica

Ob 4.37 je v naselju Mali Vrh, občina Brežice, gorela elektro omarica. Gasilci PGD Globoko in Dečno selo so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava el. energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP Nova gora;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7:30 do 13:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu Tržnica.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP JEŠTOVCI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.