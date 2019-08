V senci Metelkovine ob torkih zanimive delavnice za otroke

8.8.2019 | 08:05

Otroci so domov odšli z zanimivimi, unikatnimi zapestnicami, ki so jih naredili sami

Škocjan - V letošnjem Knobleharjevem letu, ko v občini Škocjan obeležujejo 200-letnico rojstva rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, se je v praznovanje vključila tudi krajevna knjižnica. Tako bo letošnji avgust v senci Metelkovine minil pravljično in ustvarjalno, na bralno ustvarjalnih delavnicah z naslovom Iz Škocjana v svet – po poteh dr. Ignacija Knobleharja.

Ta torek so se tako pred Metelkovim domom zbrali otroci, se pogovarjali o odhodih v svet, saj je tudi Knoblehar že kot mlad fant odšel po znanje in izkušnje v tuje dežele. Prebrali so zanimivo in nagrajeno pravljico o špagetu in širnem svetu in ustvarjali zanimive izdelke. Izdelali so si unikatne zapestnice prijateljstva iz rolic WC papirja in posušenih makaronov.

Zala Štamcar (na desni)

Kot obljublja vodja Krajevne knjižnice Škocjan Zala Štamcar, pa bo pestro še naslednje torke med 9. uro in 12. uro.

Drugi torek v avgustu, 13. avgusta, bo govora o različnih kulturah in različnih načinih življenja. Tako kot je Knoblehar v prejšnjem stoletju odkrival kulturne razlike med nami in afriškimi ljudstvi, tako se še danes razlikujemo v naših vsakodnevnih navadah in običajih. S pravljico o kulturni izmenjavi bodo otroci videli, kako so takšne situacije lahko smešne, z izdelkom pa bomo to le še potrdili. Na vrsti bodo afriške nanožnice in zapestnice iz zamaškov steklenic.

V torek, 20. avgusta bodo udeleženci delavnice po Knobleharjevem zgledu odpotovali v vročo Afriko. A njihovo potovanje bo bolj pravljično kot njegovo. Odkrivali bodo afriške ljudske pripovedke in obiskali čudoviti svet afriške divjine. Tema delavnice ima naslov Slončki in ostale afriške živali

Po besedah Štamcarjeve bo zadnje avgustovsko srečanje 27. avgusta minilo v znamenju medsebojne pomoči. Tako kot so Knobleharju v marsičem pomagali domorodni prebivalci ob reki Nil, tako bodo najmlajši prek zgodbice spoznavali, da pomagati drugemu ni vedno tako samoumevno. Krasna pripoved s čudovitim sporočilom, za konec pa še privlačen izdelek. Tema delavnice je Mozaična slika prijateljstva iz kamenčkov.

V galeriji fotografije s prve delavnice v Škocjanu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija