Novi most bodo poimenovali po izumitelju Resslu

8.8.2019 | 15:30

Resslovo znamenje bo krasilo tudi nov most v Mršeči vasi.

Šentjernej, Mršeča vas - Med ključnimi naložbami Občine Šentjernej, ki čakajo na izvedbo že nekaj let, je izgradnja novega mostu čez Krko v Mršeči vasi, za katerega so nedavno sprejeli idejno zasnovo, ter mu že dali ime - poimenovali ga bodo po izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu, ki je prve poskuse delal prav tu, na reki Krki.

Že lani je občina pridobila idejno zasnovo novega mostu v jekleni različici, ki jo je pripravilo podjetje Gabrijelčič Arhitektura d.o.o., na zadnji občinski seji pa je svetnike z njo seznanil dr. Peter Gabrijelčič.

dr. Peter Gabrijelčič

Johan Ressel

Zdaj imajo v Mršeči vasi še vedno nadomestni pontonski most.

Stane Bregar

Most naj bi bil izdelan kot enovita razpetina v razponu 60 metrov brez vmesnih podpor, prekladna konstrukcija bi bila jeklena, temeljna pa v armirano betonski izvedbi (dva krajna opornika na uvrtanih pilotih). Most, ki je predviden predvsem za prevoz osebnih avtomobilov in prehod s kmetijsko mehanizacijo, je bil po prvotni idejni zasnovi zamišljen z enim voznim pasom kot element umirjanja prometa, kar pomeni, da bi promet potekal izmenično enosmerno, ter z obojestranskim hodnikom za pešce, a so svetniki te podrobnosti pustili raje še odprte in so sprejeli le rešitev, da gre za most v enotnem razponu. Tudi dr. Gabrijelčič je dejal, da se lahko odločijo za eno ali dvosmerni promet, eno ali dvostranski pločnik, saj gre šele za idejo.

Jeklena konstrukcija mostu bo lahka, praktično neuničljiva, enostavna za vzdrževanje, opore so lahko betonske, ograja pa tudi lesena. Montaža bo enostavna - sam most lahko postavijo v nekaj dneh.

Kako do denarja?

Svetniki so se vsi po vrsti strinjali, da nov most v Mršeči vasi potrebujejo in da je treba odločno pristopiti k zadevi, saj se vse skupaj že predolgo vleče. Nad idejno rešitvijo, za katero je pozitivno mnenje podal tako Odbor za okolje in prostor kot urbanistični svet, so bili v glavnem navdušeni (podprlo jo je 12 svetnikov, eden je bil proti in eden vzdržan), a dileme ostajajo.

Novi most bo zahteval dosti sredstev in občinski proračun tako velike naložbe - šlo naj bi za slab milijon 170 tisoč evrov skupaj z DDV - ne bo zmogel. Na občini za enkrat ne vedo, kje bodo našli vire financiranja, čeprav spremljajo domače in evropske razpise za nepovratna sredstva. A morda se več možnosti obeta, ker so nov most čez reko Krko poimenovali za Resslov most - v poklon in v spomin izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu ob 200-letnici prvih poskusov na Krki, kar bodo obeležili prihodnje leto.

Kot pravi župan Radko Luzar, bodo leto 2020 verjetno razglasili za Resslovo leto in tudi v tem okviru bi radi prišli do kakih sredstev. Ideja za Resslov most in Resslovo leto je prišla iz Društva Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja. Kot pravi njegov predsednik Stane Bregar, »zaradi izpostavljanja Resslove osebnosti in del - izumov, ki so pomembno prispevali k napredku človeštva«.

Več o razpravi svetnikov na seji, samem mostu ter o izumitelju Josefu Resslu pa si preberite v današnji novi številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija