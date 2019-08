Nomago v prevzem brežiške družbe Integral Brebus

Brežice, Ljubljana - Ponudnik prevozov Nomago je z lastniki brežiške družbe Integral Brebus podpisal kupoprodajno pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža omenjene družbe. Kot so sporočili iz Nomaga, bodo s prevzemom brežiškega prevoznika lažje širili aktivnosti na hrvaškem trgu, kjer želijo pridobiti najmanj 30-odstotni tržni delež. Posel mora potrditi še AVK.

Iz Nomaga so sporočili, da s prevzemom zasledujejo usmeritve nove strategije, ki med drugim predvideva geografsko širitev poslovanja, krepitev mednarodnih linij Nomago InterCity, občasnih prevozov, prevozov na zahtevo in potovanj.

Glavni izvršni direktor družbe Nomago Sandi Brataševec je po poročanju STA izpostavil, da je bil Integral Brebus že doslej njihov pomemben poslovni partner in podizvajalec pri občasnih prevozih, ki jih želijo v regiji, kjer so prisotni, še dodatno razvijati. "Potnikom iz dolenjske in posavske regije bomo lahko ponudili tudi boljše in hitrejše povezave s slovenskimi in evropskimi mesti ter letališči. Integral Brebus želimo namreč povezati tudi z našo novo storitvijo Nomago InterCity, s katero smo že vstopili v sedem evropskih držav," Brataševca povzemajo v sporočilu za javnost.

Integral Brebus ima skupaj s hčerinsko družbo Integral Voznik več kot 120 zaposlenih, vozni park pa obsega okoli 90 avtobusov in drugih vozil za prevoz potnikov. Lani je Integral Brebus ustvaril približno pet milijonov evrov prihodkov, od česar petino na tujih trgih, Integral Voznik pa je leto zaključil z 2,7 milijona evrov prihodkov.

Zaključek prevzema je predviden do konca letošnjega leta, saj mora posel potrditi še Agencija za varstvo konkurence (AVK), so še sporočili iz Nomaga.

