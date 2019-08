Psička Tequila uspešna na torkovi iskalni akciji v občini Škocjan

8.8.2019 | 12:20

Po uspeni akciji zadovoljni Simona in Tequila. (Foto: KD Izar)

Škocjan, Brežice - Brežičanka Simona Potočar Agrež je vodnica reševalnega psa in soustanoviteljica Kinološkega društva za iskanje, zaščito in reševanje (KD IZAR), ki je na področju dela z reševalnimi psi prisotna že več kot desetletje. To obdobje so zaznamovali psi Oto (reševalni pes v pokoju), Pink (najmlajša psička, pripravnica) ter Tequila (operativna mantrailing psička reševalka).

Iz Izarja so danes sporočili veselo novico, da je ravno Tequila Simono na intervenciji v torek, 6. avgusta, pripeljala neposredno do pogrešanega gospoda v občini Škocjan. »Psička je odlično opravila z več kot 10 ur staro in 1,5 km dolgo sledjo za pogrešanim, ki je bil kasneje predan v zdravniško oskrbo. Tequila in Simona sta eden izmed prvih operativnih mantrailing reševalnih parov v Sloveniji in prvi mantrailing par z neposredno najdbo pogrešane osebe, kar potrjuje visoko kakovost njunega dela,« je zapisal Jernej Agrež iz KD Izar in nadaljeval: »Simona se je s mantrailing tehniko iskanja, kjer pes v okolju išče specifičen vonj točno določene osebe in se na podlagi prepoznave tega vonja premika po prehojeni poti pogrešane osebe, srečala pred štirimi leti, ko je bila tehnika pri nas še manj znana in neuveljavljena. Od takrat se pri delu s psi posveča mantrailingu tako v segmentu dela reševalnih psov, kakor tudi v obliki hobi programa, ki se mu lahko pridruži velika večina psov in njihovih lastnikov. In če je lahko mantrailing odličen način za aktivno preživljanje prostega časa s psom, je obenem tudi dodatna reševalska tehnika, ki uspešno dopolnjuje delo reševalnih psov.«

Simona in Tequila sta s svojo ekipo že pripravljeni na nove izzive, ki jih prinaša reševalsko življenje, vsem, ki bi potrebovali pri iskanju pogrešanega pomoč reševalnih psov, pa svetujeta, naj ne odlašajo in izginotje prijavijo policiji kar najhitreje, saj lahko hitri prihod reševalnih enot pomembno vpliva na uspešnost dela njihovih reševalnih psov.

M. M., foto: KD Izar

