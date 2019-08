Policisti so ga ustavljali, a je kar brzel dalje - pa še pijan!

8.8.2019 | 11:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ponoči so policisti med kontrolo prometa na cesti Novo mesto - Metlika ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti Stopičam, kjer je z vozilom ustavil. Med postopkom so policisti ugotovili, da ima 40-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,95 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v hišo in odnesel denar

V Gržeči vasi je v večernih urah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter odtujil denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

L. M.