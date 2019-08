Danes možne močne nevihte tudi v našem koncu

8.8.2019 | 13:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Agencija RS za okolje za danes opozarja, da lahko v južni Sloveniji lahko sredi dneva in popoldne nastanejo krajevno močne nevihte. Napoved za Slovenijo kaže, da bo sicer danes pretežno oblačno, sprva na jugovzhodu še deloma jasno. Nastajale bodo krajevne padavine, vmes bodo tudi nevihte. V petek pa se obeta bolj sončno vreme, tudi topleje bo.

Danes bodo najvišje dnevne temperature od 21 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 28. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

Ponoči bo dež povsod ponehal, do jutra se bo delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla, v petek bo povečini sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeta se lep konec tedna. V soboto bo jasno in vroče, v nedeljo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo zjutraj in dopoldne v severni in osrednji Sloveniji. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri, na spletni strani agencije za okolje kaže napoved vremena za Slovenijo.

L. M.