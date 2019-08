Voda iztekla po stopnišču

8.8.2019 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 7.14 je v Naselju Borisa Kidriča v Metliki zaradi počene cevi v stanovanju v večstanovanjskem objektu voda iztekla iz stanovanja po stopnišču. Gasilci PGD Metlika so s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, zaprli ventil in iz dveh stanovanj izsesali vodo.

Zagorelo na včerajšnjem požarišču

Zjutraj ob 8.33 je v naselju Tanča Gora v občini Črnomelj ponovno zagorelo na včerajšnjem požarišču objekta. Gasilci PGD Tanča Gora in Dragatuš so razkopali požarišče in ogenj pogasili.

Otrok zaklenjen v stanovanju

Danes ob 12.38 so v Ivandolu v občini Krško gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše v kateri je ostal zaklenjen otrok.

S helikopterjem v UKC

Danes ob 15.23 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za sekundarne prevoze iz UKC Ljubljana s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Splošne bolnišnice Brežice v UKC Ljubljana.

L. M.