Brez elektrike

9.8.2019 | 07:00

Davi ob 5.19 uri je na območju občine Straža in dela občine Novo mesto prišlo do okvare na daljnovodu, zaradi česar je bilo približno poldrugo uro brez oskrbe z električno energijo 2400 odjemalcev.

Tudi danes ponekod brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RO POLYCOM;

- od 8.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu S.O. Cene;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.15 do 7.45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL ter občasno iz TP SELO PRI ZAGORICI, TP KNEŽIJA in TP KARTELJEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 na območju TP SREDNJE LAKNICE, izvod DOLENJE LAKNICE in KRAJNI VRH.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Dobeno, TP Žejno in TP Cerina straža med 8:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Kostak deponija med 8:00 in 12:00 uro.