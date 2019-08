Krško - Triglav - Krško, Andrej zjutraj že na Kredarici

9.8.2019 | 08:30

Andrej Martinčič ob sedmih na Kredarici (Foto: FB Ultra Andrej Marinčič)

Andrej Martinčič

Krško - Krški gorski tekač in vztrajnostni kolesar Andrej Martinčič se je včeraj zvečer lotil novega izziva , ki ga je poimenoval 24 ur Triglav povratna. V enem dnevu namerava iz Krškega s kolesom in peš opraviti pot iz Krškega na Triglav in nazaj. Na pot, na kateri bo moral premagati tudi 4000 višinskih metrov vzpona, se je odpravil sinoči ob 21. uri, ko se je s kolesom odpeljal izpred Trga Matije Gubca v Krškem, danes ob sedmih zjutraj pa se je že slikal pre planinskim domom na Kredarici. Na cilju v Krškem ga pričakujemo danes najkasneje ob 21.uri.

Njegovo napredovanje lahko spremljate na Facebook strani Ultra Andrej Martinčič.

I. V.