Štirje na evropsko ekipno prvenstvo

9.8.2019 | 09:30

Klara Lukan bo na evropskem ekipnem prvenstvu tekla na 1500 in 3000 m. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V slovenski atletski reprezentanci, ki bo 10. in 11. avgusta v Varaždinu na Hrvaškem nastopila na ekipnem evropskem prvenstvu v atletiki bodo nastopili tudi šprinter novomeške Krke Tilen Ovniček v teku na 100 m in v štafeti 4 X 100 m, kjer mu bo družbo delal tudi klubski kolega Matevž Šuštaršič, Šentjernejčanka Klara Lukan, ki bo nastopila na 1500 in 3000 m, in brežiška metalka kladiva Barbara Špiler.

I. V.