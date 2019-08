Igrišče v parku odporno na poplave

9.8.2019 | 11:30

Barvanje betonskega plesišča je bilo za otroke posebno doživetje. (Foto: I. Vidmar)

Kostanjevica - Park je park, ko služi svojemu namenu. Prireditveni prostor, ki mu Kostanjevičani rečejo tudi otok, je lahko, kadar tam ni prireditev, tudi park pa tudi otroško igrišče. Odkar je zemljišče v lasti občine, se to lahko tudi uredi, seveda ob upoštevanju predvidevanja, da bodo tam tudi še prireditve in da bo tudi še poplavljalo. Da bodo imeli otroci, ki jih je bilo že do zdaj tam pogosto videti, kaj delati, skrbi društvo krajinskih arhitektov Pazi!park v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac, ki je partner projekta Zelena doživetja Posavja – ReviZen.

Prvo dejanje, ki je napovedalo nastajajoči park in otroško igrišče, je bila skulptura perujskega kiparja Alda Shirome, udeleženca letošnje Forme vive; njegovo skulpturo Plujmo skupaj opazovalci prepoznavajo kot Noetovo barko. Z njo je umetnik hotel povedati, da ko ljudje rešujemo svet, ga moramo skupaj, sicer nam ne bo uspelo.

Člani društva Pazi!park so na otoku pripravili ustvarjalno delavnico, v okviru katere so skupaj s Kostanjevičani, predvsem z otroki, pobarvali betonsko plesišče in na njem narisali družabne igre, kot so človek, ne jezi se, ristanc in podobne. V naslednjih tednih načrtujejo še postavitev lesenih in na poplave neobčutljivih igral, za katere so načrte naredili člani društva Pazi!park, izdelali jih bodo v delavnicah kostanjeviškega podjetja Mikek interier, postavili pa med drevje, tako da ne bi bila v napoto med prireditvami, ki se bodo, upajmo, še zgodile na otoku. Kot je povedala Alja Pfeifer iz Galerije Božidar Jakac, imajo za postavitev parka in igrišča, za kar je poleg tega, da bo vse skupaj stalo na poplavnem območju, treba tudi upoštevati tudi naravovarstvene in kulturovarstvene pogoje, vsa potrebna dovoljenja in bo vse skupaj končano predvidoma že septembra.

I. Vidmar

