Črnomaljec se seli v Empoli

9.8.2019 | 12:30

Jure Balkovec (levo), ko je nosil še dres domače Bele krajine na tekmi s Krko. (Foto: Rok Nose)

Črnomelj - Črnomaljskemu nogometašu Juretu Balkovcu ne bo dano igrati v elitni italijanski ligi Serie A. Potem ko se je spomladi z Verono uvrstil v najboljšo italijansko ligo, ga je ta klub zdaj dal na posodo Empoliju, tako da bo še naprej igral v drugi italijanski ligi.

Štiriindvajsetletni belokranjski nogometaš je svojo športno pot začel v domači Beli krajini, od koder se je pri sedemnajstih letih preselil k Domžalam. Leta 2014 je kot posojeni igralec odigral tudi štiri tekme za novomeško Krko, čemur je sledila selitev za eno leto k Radomljam, potem pa je v dresu Domžal v prvi slovenski ligi igral do selitve v Bari leta 2018. Po propadu Barija se je še isto leto preselil v Verono, za katero je v drugi italijanski ligi odigral sedemnajst tekem.

Jure je bil član slovenskih reprezentanc do 18, 19 in 21 let, v članski vrsti pa je debitiral lani oktobra na prijateljski tekmi proti Cipru.

I. Vidmar