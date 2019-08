Če vas kliče iz NLB, mu ne verjemite

9.8.2019 | 19:40

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V.)

Novo mesto - Iz službe za komuniciranje Nove ljubljanske banke so sporočili o novem poskusu prevare. Komitente banke kličejo neznanci in se predstavljaj kot uslužbenci NLB in od klicočega zahtevajo posredovanje številke osebnega računa in/ali številko kreditne kartice.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, banka tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva v okviru telefonskih pogovorov! Vse stranke zato opozarjajo na skrajno previdnost, saj gre za tehniko socialnega inženiringa, s katero želi nepooblaščena oseba pridobiti podatke, z njimi pa bi lahko izvedla nepooblaščene transakcije.

V primeru telefonskega klica strankam torej svetujejo, da podatkov ne posredujejo, dogodek pa naj prijavijo najbližji policijski postaji. Če pa je stranka že posredovala svoje podatke, svetujejo, da takoj prekliče oziroma blokira plačilne in kreditne kartice. Plačilne kartice lahko stranke za uporabo zaklenejo prek mobilne denarnice NLB Pay, kartice z odloženim plačilom blokirajo ali deaktivirajo prek mobilne banke Klikin, ali pa to uredijo v katerikoli poslovalnici NLB ter v kontaktnem centru, prek video klica ali spletnega klepeta, svetujejo v Novi ljubljanski banki.

I. V.