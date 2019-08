Menjave duhovnikov v novomeški škofiji

9.8.2019 | 14:00

Ilustrativna slika. (Foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto - Vsako leto avgusta pride do rednih premestitev slovenskih katoliških duhovnikov in letos jih je zamenjalo svoje mesto kar 76. Eni so se poslovili že julija, saj se zamenjave opravijo glede na medsebojne dogovore duhovnikov, večina poslovilnih ali uvodnih maš pa je bilo na prvo avgustovsko nedeljo.

In kakšne so spremembe v Škofiji Novo mesto?

Boštjan Gorišek, kaplan v župniji Šentjernej, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Črnomelj. Roman Ivanetič, kaplan v župniji Črnomelj, je bil ravno tako razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentjernej. Dejan Pavlin, ki je bil do zdaj upravitelj župnije Krka, pa so imenovali za župnika iste župnije.

L. Markelj