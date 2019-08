Pijanski ples s prikolico

9.8.2019 | 13:15

Novo mesto - V Trebnjem je med 3. in 8. avgustom nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel kosilnico in pihalnik listja. Lastnika je oškodoval za 1100 evrov.

Minulo noč je v okolici Trebnjega neznanec najverjetneje skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo in našel ter ukradel okoli 300 evrov.

Plesal s prikolico po cesti

Okoli 21. ure je občan policiste Policijske postaje Črnomelj obvestil o nevarni vožnji voznika, ki naj bi v Vrčicah z osebnim avtomobilom s pripeto prikolico vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 39-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,5 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Prijeli tihotapca in tujce

Brežiški policisti so na avtocestnem postajališču izsledili in prijeli 22-letnega državljana Avstrije, ki je v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu so odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med varovanjm državne meje na območju krajev Kanižarica, Gorenji Radenci, Učakovci in Novo mesto izsledili in prijeli 23 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z devetimi državljani Afganistana, po štirimi državljani Sirije, Alžirije in Iranater državljanom Palestine in Iraka še niso zaključeni.