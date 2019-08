Karambol V Dragi

9.8.2019 | 18:00

Novo mesto - Današnji dan je na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja minil sorazmerno mirno, saj so imeli reševalci po poročanju operativnih dežurnih le eno resnejše posredovanje.

Ob enajstih dopoldne sta v naselju Draga v občini Šmarješke Toplice trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev so zavarovali kraj nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine po vozišču in ga očistili ter s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in jo predali v oskrbo reševalcem NMP Novo mesto, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.