Prihodnji teden zapora Šolske ulice

10.8.2019 | 08:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Prihodnji teden bo na Šolski ulici (za križiščem z Germovo) potekala montaža potopnega stebrička, zato bo ta del Šolske ulice predvidoma od torka, 13. avgusta, do petka, 16. avgusta, zaprt za promet, so sporočili z MO Novo mesto.

Obvoz bo v tem času omogočen po Rozmanovi ulici (pri Foto Asji), zgornjem delu Glavnega trga in naprej po Dilančevi.

»Gre za nadaljevanje uvedbe prometnega režima, sprejetega po prenovi mestnega jedra. S stebričkom bo po predlogu stanovalcev mestnega jedra omejen dostop do dela Šolske ulice, Dilančeve, Detelove in Frančiškanskega trga,« so še zapisali.

M. M.