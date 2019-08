Lovci nadaljujejo z odstreli, v Velikih Laščah pa protestirajo

10.8.2019 | 09:00

V državi je po ocenah okoli 1000 medvedov in 80 volkov. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana - Lovci nadaljujejo z uresničevanjem zakona o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave. Doslej so na podlagi zakona odstrelili 66 medvedov in nobenega volka, so za STA pojasnili na Zavodu za gozdove Slovenije. Po izredni odločbi pa lovijo volka na območju občin Železniki, Gorenja vas-Poljane in Cerkno.

Zavod letos beleži eno izgubo volka, medtem ko so po izredni odločbi na Bloški planoti ustrelili volkuljo. Tam oz. na območju občin Bloke in Loška dolina so imeli sicer dovoljenje za odstrel dveh volkov, a ker so ustrelili več kot dve leti staro volkuljo, do drugega odstrela ni prišlo.

"Ker interventni zakon dovoljuje odstrel volka pri ponavljajočih se škodah, zavod za gozdove takoj, ko je izpolnjen pogoj, zaprosi zavod za varstvo narave za pozitivno mnenje. Do sedaj smo to zagotovili za območje Kočevja, Cerkniške doline in Taborja-Zagorje-Pivka," so pojasnili.

Lovci so po interventnem zakonu do konca julija odstrelili 66 medvedov, od tega 22 v loviščih s posebnim namenom, s katerimi upravlja zavod. Poleg tega so zabeležili tudi izgubo medveda iz drugih vzrokov.

Po rednem odloku - upravno sodišče je januarja najprej zadržalo izvajanje odloka, aprila pa odpravilo prilogo, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave - so letos odstrelili enega medveda. Poleg tega so jih šest ustrelili po izredni ustni odločbi, pet je bilo izgub iz drugih vzrokov. Do konca decembra lani pa je bilo po odloku iz narave odvzetih 44 medvedov, od tega so dva preselili v Francijo.

Zavod, ki je pooblaščen za ocenjevanje škode po zavarovanih živalskih vrstah, je do konca julija zabeležil 142 škodnih primerov po medvedu in 190 po volku. Škodo po medvedu je ocenil na okoli 57.500 evrov, po volku pa na nekaj manj kot 126.000 evrov.

Medved je lani v tem času škodo povzročil v 59 primerih (nekaj manj kot 34.000 evrov), volk pa v 93 primerih (okoli 55.500 evrov).

Volkovi so do konca julija po podatkih zavoda za gozdove napadli 678 živali, med temi je bilo tudi 579 glav drobnice, 41 konj, 34 govedi, dva osla, 17 drugih domačih živali, dva psa in še dve drugi živali.

To je dvakrat toliko kot lani v tem času. Volkovi so namreč do konca julija lani napadli 340 živali, med temi je bilo tudi 269 glav drobnice, 31 govedi, šest konj, dva osla in dve drugi domači živali.

Zavod poleg tega, da ocenjuje škode po zavarovanih vrstah nudi tudi strokovno pomoč za vzpostavitev primerne zaščite. Kot so poudarili, se je namreč izkazalo, da zaščita deluje zelo dobro, saj je padec škod od volka po letu 2013 posledica zaščite najbolj izpostavljenih pašnikov kljub temu, da je se številčnost populacije podvojila.

Danes je tako postavljenih 120 elektroograj, ki so sofinancirana s strani države (agencija za okolje) in različnih projektov.

"Zavedamo se, da elektroograje ne moremo postaviti na vseh terenih in velikih območjih, obstajajo pa tudi drugi načini varovanja (zapiranje, pastirji). Letošnja porast je predvsem posledica določenih na novo izpostavljenih področjih, kot so Gorenjska, Cerkno, Bloke," so še navedli na zavodu in dodali, da tako v okviru dela in intervencijskega zakona redno sodelujejo z upravljavci lovišč.

Na ministrstvu za okolje in prostor so medtem za STA poudarili, da je odstrel nujen, ne pa edini ukrep za doseganje strpnega sobivanja. "Upravljanje velikih zveri zajema različne sklope ukrepov (preventiva, intervencijska skupina, odškodninski sistem, zmanjševanje možnosti nastanka konfliktov, ravnanje z organskimi odpadki, svetovanje, odstrel, itd.), ki se med seboj dopolnjujejo, po drugi strani pa so učinki dolgoročni, pa tudi njihova izvedba zahtevna. To velja tudi za odstrel," so navedli.

Za podporo rejcem je na voljo možnost sofinanciranja zaščitnih sredstev, možnost plačila dodatnega dela zaradi varovanja premoženja: plačila za pastirja, pastirske pse, delo zaradi nočnih ograd, svetovanje. "Pri uspešnejšem vključevanju rejcev v te ukrepe vidimo priložnost predvsem v aktivnejši vlogi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in kmetijske svetovalne službe," so še dodali.

V državi je po ocenah okoli 1000 medvedov in 80 volkov.

V Velikih Laščah danes protest proti zverem

Sindikat kmetov Slovenije danes v Velikih Laščah v luči vse pogostejših napadov volkov na rejne živali pripravlja protestni shod z geslom Slovensko podeželje ne bo zverinjak. Na njem bodo med drugim zahtevali, da se volkove s podeželja odlovi ali odstreli, populacijo pa ohrani v ograjenih kompleksih znotraj državnih gozdov.