Mestni minibus potrebuje ime

10.8.2019 | 10:05

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Jeseni bo novomeška občina v mestnem jedru vzpostavila sistem prevozov z električnim mini busom, ki bo olajšal vsakodnevno mobilnost Novomeščanov. Mini bus bo omogočal prevoze potnikov v mestno jedro in okolico, »želimo pa si, da bi dobil tudi simpatično ime, ki bi ga Novomeščani in ostali obiskovalci vzeli za svojega«.

Kot so občani s svojimi predlogi že sodelovali in izbrali ime za sistem izposoje koles GoNm in poimenovali avtomobil za prevoze starejših Rudi, tokrat vabijo, da s predlogi sodelujete tudi pri izbiri imena za električni mini bus, ki bo postal del mestnega jedra.

Predlog lahko pošljete na kabinet@novomesto.si ali izpolnite kratek obrazec na spletni strani občine.

Kot so še sporočili, je mini bus zaradi pogona na elektriko okolju prijazno vozilo, na voljo ima pet sedežev in je prilagojen za starejše in invalide.

M. M.

