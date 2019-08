Prvi izvedli t. i. preplastitev »inlay«

10.8.2019 | 11:10

Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so se pohvalili z novim dosežkom v ortopediji. (Foto: SB Novo mesto)

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so se nedavno pohvalili z novim dosežkom v ortopediji, saj so kot prvi v Sloveniji izvedli t. i. preplastitev »inlay« patelofemoralnega sklepa kolena.

Kot so zapisali, kolenski sklep sestavljajo tri enote: medialni oz. notranji in lateralni oz. zunanji del kolena ter patelofemoralni kompartment (sklep med pogačico – patelo in delom stegnenice – trohleo femurja). Omenjeni sklep predstavlja področje pod pogačico, na katerem so pogosto defekti hrustanca zaradi poškodbe ali obrabe, kar vodi do bolečine, omejene gibljivosti in do omejitev pri vsakodnevnih aktivnostih. Izolirana obraba hrustanca v patelofemoralnem kompartmentu brez prizadetosti preostalih delov kolena je sicer redka in zahteva drugačno operativno zdravljenje kot klasična obraba kolena (vstavitev totalne kolenske endoproteze).

»Do zdaj smo za operativno zdravljenje artroze v patelofemoralnem kompartmentu uporabljali klasične patelofemoralne endoproteze. Pri teh ob pripravi ležišča za trohlearno komponento reseciramo večji del kostnine, kar oteži morebitno revizijsko operacijo z odstranitvijo komponente in s preostalim večjim defektom kosti. Obenem odpremo femoralni kanal, kar vpliva tudi na večjo izgubo krvi,« so sporočili in dodali, da pa pri patelofemoralnem vsadku »inlay« odstranijo le preostanke hrustanca na obrabljenem delu trohlee ter minimalno količino spodaj ležeče kostnine ter defekt anatomsko prekrijejo s t. i. vsadkom »inlay«.

»Bistvena prednost je zelo natančno prileganje vsadka obolelemu predelu hrustanca, brez spreminjanja biomehanike kolenskega sklepa.«

Kot prvi v Sloveniji so tak poseg izvedli sredi prejšnjega meseca, in sicer predstojnik Ortopedskega oddelka Gregor Kavčič, dr. med., in asistent doc. dr. Klemen Bedenčič, dr. med. »S patelofemoralnim vsadkom smo ohranili naravno anatomijo in skladnost kolenskega sklepa. S tem smo omogočili hitro okrevanje in vrnitev pacientke na visoko stopnjo aktivnosti, pričakovano njeni starosti in telesnim zmogljivostim, brez omejitev. Celotni ekipi čestitamo za nov uspeh,« so sklenili v SB Novo mesto.

M. M.