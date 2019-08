Z naboji vkorakal v policijsko postajo

10.8.2019 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 9.44 sta se na Ratežu pred odcepom za Strugo zaletela motorist in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na motorju odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista in preprečili iztekanje motornih tekočin. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, poročajo dežurni v ReCO Novo mesto..

Ob 10.18 je bil v Lokah (občina Straža) pod lesenim mostom čez reko Krko zataknjen lesen podest in vejevje. Gasilci PGD Vavta vas so naplavine odstranili in potegnili na breg.

Okoli poldneva je občan na Policijsko postajo Brežice prinesel tri protiletalske naboje, ki so jih policisti varno shranili. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS bosta naboje prevzela jutri, so dodali kolegi iz brežiškega ReCO.

Sinoči nekaj pred 21. uro so v Dolenjih Kamencah (občina Novo mesto) poklicni gasilci GRC Novo mesto s podstrešja stanovanjske hiše odstranili sršenje gnezdo.

M. M.