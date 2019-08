V petek monokomedija, v nedeljo koncert

10.8.2019 | 20:30

Primož Forte v vlogi Gušta, ki se je devetkrat odpravil na romanje.

Metlika - Sinoči so se po dvotedenskem premoru spet nadaljevali dogodki v okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad. Primož Forte je v eni žlahtni monokomediji Gušto gre na romanje skoraj uro in pol z zvrhano mero humorja v primorskem narečju zabaval polno grajsko dvorišče gledalcev.

Jutri, 11. avgusta, bo ob 21. uri na grajskem dvorišču koncert glasbene skupine Swingatan. V sredo, 14. avgusta, pa bo prav tako ob 21. uri večer slovenskih in uskoških ljudskih balad, obrednih in ljubezenskih pesmi, zgodb, folklornih plesov in viž z naslovom Most kakor kamen kost. Nastopili bosta Slovenka Ljoba Jenče in Svetlana Spajić iz Srbije. V video projekciji bodo predstavili Katico Adlešič in Nika Vrliniča ter fonograf in najstarejši zvočni posnetek s Preloke, ki ga je leta 1914 posnel dr. Jura Adlešič. V sodelovanju s Krajinskim parkom Kolpa se bodo predstavili tamburaši in folklorna skupina iz Adlešičev, z otroško folklorno skupino iz Dragatuša pa bodo gledalci podoživeli igro, ples in prenos izročila mladi rod.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija