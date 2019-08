Z avtom v drevo, prekratka varnostna razdalja

11.8.2019 | 08:00

Ponoči, malo po 3. uri, se je na cesti Žužemberk—Trebnje, v naselju Cvibelj, občina Žužemberk, voznik osebnega vozila zaletel v drevo in prevrnil. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, cestišče posuli z vpojnim sredstvom in počistili cestišče.

Nekaj minut pred polnočjo so posredovali tudi gasilci GRC Novo mesto, ki so v stanovanju v Mušičevi ulici zaprli ventil vodovodne napeljave v kopalnici in tako preprečili nadaljnje iztekanje vode.

Včeraj okoli 13. ure se je na dolenjski avtocesti pri cestninski postaji Dob v smeri Novega mesta zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo in kombi. Do nesreče je prišlo, ker je voznica zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v kombi pred seboj. Pri tem sta se lažje poškodovala potnika v vozilu povzročiteljice. Policisti so ji izdali plačilni nalog.

B. B.