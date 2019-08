Krško po novi zmagi na vrhu lestvice

11.8.2019 | 09:15

V tretjem krogu druge slovenske nogometne lige je Krško na gostovanju pri Fužinarju doseglo drugo zmago v sezoni in je zdaj vodilno moštvo lige. Krka je doma remizirala z Roltekom, prve točke pa so vpisale tudi Brežice Terme Čatež, ki so ugnale Beltince.

Fužinar Vzajemci : Krško 2:4 (0:2)

Krško je v gosteh proti Fužinarju zgodaj prišlo do vodstva za 2:0, zmago pa si je nato priigralo šele v samem zaključku tekme. V 91. minuti so namreč gostitelji izenačili na 2:2, a so Krčane dve minuti za tem razveselili z avtogolom. V 95. minuti je nato za zmago Krškega s 4:2 zadel še Čirjak.

Strelci: 0:1 Sokler (9.), 0:2 Žabec (12.), 1:2 Fasvald (70.), 2:2 Turkuš (91.), 2:3 Plaznik (93. avtogol), 2:4 Čirjak (95.).

Fužinar: Poljanec, Rober, Ikić, Dodlek, Paradiž, Plaznik, Ivkič, Kovač (od 54. Pipuš), Turkuš, Trdina (od 75. Obretan), Medved (od 66. Fasvald).

Krško: Zalokar, Sokler (od 79. Jurečič), Puškarić (od 73. Regvar), Čirjak, Dadić, Mlinar, Florjanc, Srpak, Marcijuš, Zakrajšek, Žabec.

Krka : Roltek Dob 2:2 (0:1)

Strelci: 0:1 Tiganj (31.), 1:1 Huč (61.), 1:2 Petrovič (65.), 2:2 Kambič (67.).

Krka: Kisovec, Bedek, Judež, Dušak, Kastrevec (od 67. Kižlin), Pavič, Huč, Kambič (od 68. Vešner Tičić), Hrka (od 76. Škrbec), Kim, Potokar.

Roltek Dob: Čretnik, Petrovič, Gajič (od 84. Zenković), Račić, Tiganj, Suljević, Kunstelj (od 77. Gorenc Stankovič), Femec, Jugovar, Rems, Hrovat (od 59. Mladenovič).

Brežice Terme Čatež : Beltinci Klima Tratnjek 2:0 (0:0)

Strelca: 1:0 Duvnjak (82.), 2:0 Filip (86.).

Brežice Terme Čatež: Kruljac, M. Soldo (od 55. Ferić), Brumen, Bejdić, Turković (od 90. Vidmar), Duvnjak, Drugovič, F. Soldo, Modrić, Božič (od 77. Filip), Felja.

Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Kuzma, Hočevar, Mauko (od 63. Balažic), Kristl, Apatič, Raduha, Maučec, Sočič (od 46. Zorman), Lukač, Mörec (od 73. Koprivica).

* Lestvica:

1. Krško 3 2 1 0 13:5 7

2. Kalcer Radomlje 3 2 1 0 7:3 7

3. Vitanest Bilje 3 2 1 0 4:2 7

4. Gorica 3 2 0 1 8:4 6

5. Nafta 1903 3 2 0 1 7:3 6

6. Koper 3 1 2 0 5:4 5

7. Krka 3 1 2 0 5:4 5

8. Jadran Dekani 3 1 1 1 7:6 4

9. Fužinar Vzajemci 3 1 1 1 5:6 4

10. Brežice Terme Čatež 3 1 0 2 3:5 3

11. Beltinci Klima Tratnjek 3 1 0 2 2:6 3

12. Brda 2 0 2 0 2:2 2

13. Roltek Dob 3 0 2 1 6:7 2

14. Koroška Dravograd 3 0 1 2 3:8 1

15. Drava Dakinda Ptuj 2 0 0 2 1:4 0

16. Rogaška 3 0 0 3 0:9 0

B. B.