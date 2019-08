FOTO: Tretji festival česna

11.8.2019 | 11:00

Gašper Gregorič je uresničil svoje lanskoletne napovedi.

Jelševnik - Na izletniški kmetiji Zupančič na Jelševniku pri Črnomlju so pripravili tretji okolju prijazen festival, ki so ga poimenovali Česnovanje. Glavni namen prireditve je, kot pove že ime, promocija lokalno pridelanega česna, prav tako pa črne človeški ribice, ki živi tudi v kraškem bruhalniku na Zupančičevi domačiji. Ob zaključku lanskega Česnovanja je Gašper Gregorič, pobudnik in glavni organizator prireditve, napovedal, da bo v letošnjem letu še bolj pestra kot je bila lanska.

In če je bil lani še skrivnosten z napovedmi o letošnji prireditvi, se je letos pokazalo, da je držal besedo. Organizatorjev pa se je usmililo tudi vreme, saj sta bili prvi dve prireditvi v hladnem vremenu in dežju, včeraj pa je bilo sončno in vroče. Tudi to je bil razlog, da je na Česnovanje prišlo veliko ljudi. A gotovo tudi zato, ker se je glas o festivalu že precej razširil, res pa je tudi, da organizatorji vsako leto obiskovalcem ponudijo več.

Tokrat so program razdelili na spremljevalni, izobraževalni in otroški. V spremljevalnem so pripravili pohod po pohodno tekaški poti od Svibnika do Jelševnika, članice Društva upokojencev Črnomelj, ki so povezane v slikarski sekciji Ivanjščice, pa so na Jelševniku slikale naravo in česen.

V izobraževalnem programu so obiskovalci prisluhnili predavanjem Andreje Drakulič Veselič o umestitvi lokalnih sestavin v kulinariko, Riharda Zupančiča o človeški ribici na Jelševniku, Gašperja Gregoriča o boleznih in škodljivcih česna ter Polone Klančnik o tem, zakaj naj ljudje pečejo kruh z drožmi. Alenka Kukman je pripravila delavnico, na kateri je izdelovala naravno mazilo in pršilo proti klopom in komarjem. Otroci pa so z Ano Strmec pekli česnove kruhke.

Ves dan so lahko obiskovalci na tržnici, ki so jo postavili na prireditvenem prostoru, kupovali ali zgolj okušali lokalne dobrote. Na izletniški kmetiji so ponudili dobrote, med katerimi prednjačijo ribe, izkušena belokranjska kuharska ekipa pa je pripravila česnof bufet.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija