Andrijaničeva odprta za promet

11.8.2019 | 14:00

Novo mesto - Andrijaničeva cesta je odprta za promet. Od začetka meseca so delavci prenavljali njen odsek od križišča v Ločni do krožišča »tabletka«. Prenova je zajemala ojačitev in preplastitev državne ceste ter tehnološko prenovo semaforiziranega Ločenskega križišča.

Vrednost investicije Direkcije za infrastrukturo je bila slabih 757 tisoč evrov, direkcija pa, kot smo poročali, v naslednjih mesecih načrtuje tudi celovito rekonstrukcijo krožišča na Andrijaničevi cesti.

M. M.