S spustom dokazujejo, da Kolpa ne razdvaja

11.8.2019 | 17:55

Po Kolpi so se podali s 16 rafti.

Adlešiči - Včeraj je bil s startom v Adlešičih že 21. spust po reki Kolpi. Prvih 16 je organiziralo Območno združenje Slovenskih častnikov Bele krajine, zadnjih pet pa je pripravilo v sodelovanju s Častniškim zborom karlovške županije. Pokrovitelja sta bila Zveza slovenskih častnikov (ZSČ) in Hrvaški častniški zbor (HČZ).

Dogodka se je udeležilo okrog 280 ljudi, na spust po Kolpi pa se jih je s 16 rafti podalo 170. Prišli so iz mnogih slovenskih častniških organizacij, z več koncev Hrvaške, člani belokranjskega veteranskega združenja ter več gostov. Med njimi so bili predsednik ZSČ generalmajor dr. Alojz Steiner, podpredsednik ZSČ Tomaž Lavtižar, generalni sekretar ZSČ brigadir Martin Jugovec, poveljnik novomeške vojašnice polkovnik Vasilije Maraš, predsednik HČZ Branko Gača, vojaški ataše Združenega kraljestva podpolkovnik Damien Plant in vodja oddelka za sodelovanje s slovensko vojsko pri ameriškem veleposlaništvu Jonathan Zebre.

Tisti, ki niso odšli na slabih 10 kilometrov dolgo čolnarjenje od slovenskih Adlešičev do hrvaške Pravutine, so se odločili bodisi za kopanje v topli Kolpi, ali pa so si ogledali nov vojaški muzej v Karlovcu. Kot je dejal predsednik Območnega združenja Slovenskih častnikov Bele krajine Anton Krašovec, so z letošnjim spustom znova dokazali, da reka Kolpa ne razdvaja, ampak združuje. Da se je spust dobro prijel, pa dokazuje tudi to, da se število udeležencev povečuje.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

