Po trku s kolesarjem avto v potok; trije povozili srno

12.8.2019 | 07:00

Včeraj ob 15.42 uri sta na relaciji Šentjanž–Srednik v občini Sevnica trčila kolesar in osebno vozilo, ki je pristalo v potoku. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, iz vozila rešili osebo, v potok postavili lovilna črevesa in preprečili iztek motornih tekočin, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in ga izvlekli iz potoka. Reševalci NMP Sevnica so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Ob 23.06 so na cesti Novo mesto-Mirna Peč v bližini odcepa za naselje Kuzarjev Kal, občina Novo mesto, tri osebna vozila povozila srno. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče. Na vozilih je nastala materialna škoda.

Nevarne najdbe odstranili

Dne 10.8.2019 je občan na Policijsko postajo Brežice prinesel naboj za top flak, letalski eksplozivni naboj in polprebojno granato, ki so jih policisti varno shranili. Dne 11.8.2019 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije nevarne najdbe ostanek 2. svetovne vojne, nemške izdelave odstranila in jih do uničenja shranila v skladišče.

Počistili pod mostom

Ob 19.42 so v naselju Potok, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas izpod lesenega mostu čez reko Krko odstranili večje drevo in naplavine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bodanes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu Dolenjci.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.