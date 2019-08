Jon častno omenjen na mednarodni olimpijadi na Madžarskem

12.8.2019 | 08:00

Jon Judež (drugi z leve) je na odru poleg predstavnikov največjih svetovnih velesil v astronomiji in astrofiziki lahko ponosno razprostrl slovensko zastavo.

Jon med reševanjem nalog

Novo mesto - Od 2. do 10. avgusta je na Madžarskem v mestu Keszthely potekala 13. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike IOAA 2019, na kateri je tekmovalo 53 ekip iz vsega sveta. V slovensko olimpijsko ekipo petih tekmovalcev se je kvalificiral tudi Novomeščan Jon Judež, ki je junija kot zlati maturant končal šolanje na Gimnaziji Novo mesto.

Na olimpijadi so tekmovalci reševali najzahtevnejše naloge iz astronomije in astrofizike, posamezni sklopi so trajali tudi po pet ur, del tekmovanja je potekal še v nočnem času, ko so s teleskopi iskali ter proučevali zvezde in galaksije. Nekaj posebnega je bil test iz obdelave podatkov, na katerem so morali mladi astronomi iz podatkov, pridobljenih s sateliti, odkriti čim več astrofizikalnih dejstev. Po napornih testih pa je nastopil tudi čas za ogled znamenitosti in tkanje prijateljskih vezi med astronomi in astronomkami iz vsega sveta.

Na svečani zaključni slovesnosti je Jon prejel častno omembo - pohvalo za izjemen dosežek, kar je njegov najbolj izjemen uspeh na tekmovanjih iz znanja. Kot pravijo v njegovi družini, je hvaležen, da je na odru poleg predstavnikov največjih svetovnih velesil v astronomiji in astrofiziki, lahko ponosno razprostrl slovensko zastavo. Tako je na najlepši možen način končal svojo tekmovalno pot, saj jeseni zakoraka naproti študiju v smer raziskovanja neskončnih razsežnosti astrofizike.

L. M.

Galerija