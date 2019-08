Z Nizozemske brez visokih mest

12.8.2019 | 09:15

Izredno tehnično zahtevna proga po ozkih mestnih ulicah, močan veter in tlakovani odseki so terjali svoj davek. (Foto: KZS)

Novo mesto - V Alkmaarju na Nizozemskem se je včeraj z dirko članov končalo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Izredno tehnično zahtevna proga po ozkih mestnih ulicah, močan veter in tlakovani odseki so terjali svoj davek. Številni padci ter okvare na kolesih so dodobra zdesetkali karavano, tako da so se za odličja borili le najbolj srečni kolesarji, večina pa jih preizkušnje ni končala. Med člani, kjer je zmagal Italijan Elia Viviani, je bil najbolje uvrščeni slovenski kolesar Luka Mezgec na osmem mestu, člani Adrie Mobil Gašper Katrašnik, David Per in Marko Kump pa preizkušnje niso končala. Podobno usodo so novomeški kolesarji doživeli tudi med mlajšimi člani, kjer je zmagal Italijan Alberto Dainese, Aljaž Jarc in Žiga Horvat pa dirke nista odpeljala do konca, prav tako cilja ni videl Dušan Rajović, ki je nastopil za reprezentanco Srbije.

Med mladinci je Boštjan Murn preizkušnjo končal na 31., Gal Glivar pa na 47. mestu, medtem ko Aljaž Colnar dirke ni končal. Najbolje med kolesarji Adrie Miobil se je uvrstil Hrvat Fran Miholjević na 25. mesto. V kronometru so od kolesarjev Adrie Mobil nastopili le mladinici, kjer je bil Fran Miholjević 38., Gal Glivar pa 41.

I. V.