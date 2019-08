Klara razveselila na evropskem ekipnem prvenstvu

12.8.2019 | 10:30

Klara Lukan (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V soboto in nedeljo je bilo v Varaždinu evropsko ekipno prvenstvo druge lige v atletiki, kjer slovenski izbrani vrsti zaradi več spodrsljajev posameznih tekmovalcev ni uspelo doseči cilja in se uvrstiti v prvo ligo. Za prvouvrščeno Estonijo je na drugem mestu zaostala za 13 točk, kar pomeni eno zmago in eno zadnje mesto v posamični disciplini. S precej spremenljivim uspehom pa so nastopili tudi dolenjski in posavski atleti.

Najbolj prijetno presenečenje med vsemi slovenskimi atleti je pripravila Šentjernejčanka Klara Lukan, evropska mladinska prvakinja v teku na 5000 m, ki se je morala zaradi poškodbe Maruše Mišmaš prvič v življenju preizkusiti v teku na 3000 m z zaprekami, med precej starejšimi tekmicami pa je s časom 10:33,55 osvojila fantastično drugo mesto. Precej težje ji je bilo drugi dan tekmovanja, ko je nastopila na 1500 m, kjer so bile starejše tekmovalke zanjo tokrat še pretrd oreh, preizkušnjo pa je z zanjo skromnim izidom 4:27,13 (njen letošnji najboljši izid je 4:15,97) končala na devetem mestu. Po presenetljivem drugem mestu na 3000 m zapreke je Klara povedala: »Zelo sem zadovoljna z nastopom. Načrtovala sem, da bom sproščeno tekla, ter čas okrog desetih minut. A je bil zelo počasen začetek, taktičen, zato je čas slabši, a mesto je res dobro, mislim, da bo z njim zadovoljna celotna ekipa. Prvič v življenju sem tekla na 3000 m zapreke, sem bila že bolj sproščena na vodni oviri, kot na tekmi na 2000 m zapreke pred tem. Četudi vodne ovire same nisem vadila, poskusili smo le improvizirano na blazini.«

V skladu s pričakovanji in željami je enajst točk za drugo mesto Sloveniji prinesla tudi brežiška metalka kladiva Barbara Špiler, nekdanja mladinska evropska prvakinja, ki si je sicer želela daljši met, tam okrog 68 m, vendar je tudi njej tako kot tekmicam ponagajalo ne ravno najboljše metališče, tako da je bila na koncu tudi s 64,85 m in drugim mestom kar zadovoljna. Po prvi seriji je bila s 63,37 m tretja, nato je njeno kladivo pristalo v zaščitni mreži, v tretji sriji pa je svoj izid izboljšala na 64,03 m, a je vseeno ostala tretja. Nato so prve štiri tekmovalke metale še enkrat, Barbara pa je četrti met izkoristila in s 64,85 m prehitela Hrvatico Anamari Kožul.

Precej slabše je svojo nalogo opravil moški del. Tilen Ovniček je na 100 m ob močnem vetru v prsi krepko zaostal za svojim najboljšim letošnjim izidom 10,66, s katerim bi osvojil drugo mesto, 11,00 pa je bilo dovolj za deveto mesto. Skupaj s klubskim kolegom iz Atletskega kluba Krka Matevžem Šuštaričem je nastopil tudi v štafeti 4 X 100 m, kjer je Slovenija osvojila peto mesto.

Eden izmed najbolj razočaranih članov slovenske vrste pa je bil nedvomno brežiški skakalec ob palici Ambrož Tičar, ki je tekmo končal brez izida. Vzpodbuden s svojim letošnjim najboljšim izidom 500 cm je tekmo začel na višini 465 cm, a letvice v treh poizkusil ni uspel preskočiti. Lahko pa bi začel na 4,15 ali 4,40 m, kot mu je svetoval trener Tine Šutej Milan Kranjc, in bi osvojil najmanj dve točki, ker Malta ni imela tekmovalca.

Rezultati, 100 m: 9. Tilen Ovniček 11,00; 4 X 100 m: 5. Slovenija 40,54 (Ovniček, Grahovec, Šuštaršič, Grkman); ženske: 1500 m: 9. Klara Lukan 4:27,13; 3000 m ovire: 2. Klara Lukan 10:33,55; kladivo: 2. Barbara Špiler 64,85.

I. Vidmar