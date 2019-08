Cvičku vrniti ceno in ugled

12.8.2019 | 12:40

Jože Simončič, Jure Grubar, Andrej Bajuk, Roman Baškovč, Ivan Vizlar, Janez Bogataj in Dušan Brejc (z leve). (Foto: M. L.)

Kar vztrajamo z organiziranjem cvičkovih večerov na Raki in tako smo letos pripravili že petnajstega zapovrstjo, pravi Ivan Vizlar. (Foto: M. L.)

Cvičkov večer je privabil številne vinogradnike. Na fotografiji nekaj članov Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice. (Foto: M. L.)

Raka - Potem ko so pred dvajsetimi leti zaščitili cviček PTP, so danes razmere precej drugačne. Spremenila sta se odnos do pitja vina in okus ljubiteljev vina. Tržna cena cvička je zelo nizka in ne pokriva proizvodnih stroškov, zato so nujno potrebne spremembe v pridelavi, predelavi in trženju, so ugotavljali na okrogli mizi na nedavnem 15. cvičkovem večeru na Raki, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Raka.

Okroglo mizo so naslovili Kako cvičku vrniti ceno in ugled?. Cvička je v skupni količini na trgu preveč, a hkrati je premalo cvička najvišje kakovosti. »K izboljšanju razmer lahko pomagajo spremembe zakonodaje, Pravilnika o cvičku in Pravilnika o cvičku PTP. Največ pa lahko naredijo pridelovalci cvička z naprednejšim razmišljanjem o kvaliteti vin, o povezovanju vinogradnikov in drugačnem načinu trženja, promociji in nastopanju na trgu. Spremembe so nujno potrebne in bodo vplivale tudi na višjo ceno cvička,« je uvodoma poudaril predsednik strokovnega odbora Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Roman Baškovč.

V omenjeni strokovni razpravi so sodelovali še direktor novomeške enote kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Simončič, enolog v vinski kleti Kmečke zadruge Krško Jure Grubar, vodja enološkega laboratorija v novomeški enoti Kmetijsko gozdarskega zavoda Andrej Bajuk, direktor Vinske družbe Slovenije Dušan Brejc in etnolog Janez Bogataj. Okroglo mizo je povezoval predsednik Društva vinogradnikov Raka Ivan Vizlar, udeležence 15. cvičkovega večera so nagovorili tudi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, kralj cvička Robi Jarkovič, cvičkova princesa Simona Petretič, ambasadorka cvička Lea-Marija Colarič-Jakše, priznani strokovnjak za vinogradništvo in vinarstvo Julij Nemanič, predsednik krajevne skupnosti Raka Primož Šribar in nekdanji predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše.

M. L.

